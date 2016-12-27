Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Chelsea'den büyük başarı! 12 maç...

Chelsea, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk defa 12 maç üst üste kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında 8 karşılaşma oynandı.
 
Ligin lideri Chelsea, ağırladığı Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 12 maç üst üste galip geldi. Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 24 ve 90+3. dakikalarda Pedro, 49. dakikada ise penaltıdan Eden Hazard kaydetti.
 
Chelsea, ligde daha önce 2008-2009'un son 5 karşılaşması ile 2009-2010'un ilk 6 mücadelesini kazanarak iki sezonu kapsayan dönemde 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Chelsea son 12 lig maçında rakip fileleri 28 defa havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattı.
 
Başkent ekibi, fikstüründeki ilk 2 maçı kazanması durumunda İngiltere Premier Lig tarihinde 14'te 14 yapan ikinci takım olacak. Chelsea, ligdeki Stoke City ve Tottenham karşılaşmalarından galip ayrılması halinde 2002'de üst üste 14 maç kazanan Arsenal'in rekorunu egale edecek.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çamlıca’daki TV kulesinin inşaatı havadan görüntülendi

Çamlıca’daki TV kulesinin inşaatı havadan görüntülendi

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı

Evde kablosuz şarj aleti nasıl yapılır?

Evde kablosuz şarj aleti nasıl yapılır?

Türkiye'nin uzaya açılan gözü; TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

Türkiye'nin uzaya açılan gözü; TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA