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Chelsea'nin yıldızı Bokoyoko, Premier Lig'de atacağı ilk golden sonra saçlarını maviye boyatacak

Chelsea'nin bu sezon başında Fransa Ligi ekibi Monaco'dan transfer ettiği Tieumoue Bakoyoko, yeni takımı için Premier Lig'de atacağı ilk golün ardından saçlarını maviye boyatacağınının sözünü verdi.

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Chelsea'nin bu sezon başında Fransa Ligi ekibi Monaco'dan transfer ettiği Tieumoue Bakoyoko, yeni takımı için Premier Lig'de atacağı ilk golün ardından saçlarını maviye boyatacağınının sözünü verdi.
 
Sezon başında Monaco'dan 40 milyon pound karşılığında transfer edilen başarılı orta saha oyuncusu, Chelsea'de Şampiyonlar Ligi'nde gol kaydetse de henüz Premier Lig'de gol kaydına muvaffak olamadı. 23 yaşındaki oyuncu:
 
"Bir gol atar atmaz saçımın rengini değiştireceğim. Muhtemelen mavi olacak. Saçımın rengini zaten sürekli değiştiriyorum, mavi de güzel bir seçenek olacaktır." açıklamasını yaptı.
 
Bakoyoko geçen yıl ligde ve Avrupa'da çok başarılı bir grafik çizen Monaco'dan ayrılan oyunculardan biri olmuştu. Başarılı oyuncu, esprili kişiliği sebebiyle Chelsea taraftarlarınca çok seviliyor.

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