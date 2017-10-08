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Chicago'da kazanan Rupp ve Dibaba oldu

40. Chicago Maratonu'nu, erkeklerde ABD'li Galen Rupp, kadınlarda ise Etiyopyalı Tirunesh Dibaba kazandı.

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40. Chicago Maratonu'nu, erkeklerde ABD'li Galen Rupp, kadınlarda ise Etiyopyalı Tirunesh Dibaba kazandı. Tokyo, Boston, New York, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde koşuldu.
 
Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 9 dakika 20 saniyelik derecesiyle Galen Rupp aldı. Rupp böylece 15 yıl sonra Chicago Maratonu'nu kazanan ilk ABD'li sporcu oldu. Geçen senenin şampiyonu Kenya'dan Abel Kirui, 2:09:48'lik zamanıyla 2'nciliği, vatandaşı Bernard Kipyego ise 2:10:23 ile 3'üncülüğü elde etti.
 
Kadınlarda, 2:18:31'lik süresiyle finişe ilk gelen Etiyopyalı Tirunesh Dibaba, en yakın rakibinin neredeyse 2 dakika önünde şampiyonluğa ulaştı. Kenyalı Brigid Kosgei 2:20:22 ile 2'nci, ABD'li Jordan Hasay de 2:20:57 ile 3'üncü oldu.
 
Sezonun son büyük yarışı New York Maratonu, 5 Kasım'da düzenlenecek.

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