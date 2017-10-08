Chicago'da kazanan Rupp ve Dibaba oldu
40. Chicago Maratonu'nu, erkeklerde ABD'li Galen Rupp, kadınlarda ise Etiyopyalı Tirunesh Dibaba kazandı.
40. Chicago Maratonu'nu, erkeklerde ABD'li Galen Rupp, kadınlarda ise Etiyopyalı Tirunesh Dibaba kazandı. Tokyo, Boston, New York, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde koşuldu.
Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 9 dakika 20 saniyelik derecesiyle Galen Rupp aldı. Rupp böylece 15 yıl sonra Chicago Maratonu'nu kazanan ilk ABD'li sporcu oldu. Geçen senenin şampiyonu Kenya'dan Abel Kirui, 2:09:48'lik zamanıyla 2'nciliği, vatandaşı Bernard Kipyego ise 2:10:23 ile 3'üncülüğü elde etti.
Kadınlarda, 2:18:31'lik süresiyle finişe ilk gelen Etiyopyalı Tirunesh Dibaba, en yakın rakibinin neredeyse 2 dakika önünde şampiyonluğa ulaştı. Kenyalı Brigid Kosgei 2:20:22 ile 2'nci, ABD'li Jordan Hasay de 2:20:57 ile 3'üncü oldu.
Sezonun son büyük yarışı New York Maratonu, 5 Kasım'da düzenlenecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.