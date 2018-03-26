China Cup’ta şampiyon, Muslera'lı Uruguay

Çin'de düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Uruguay, final maçında Galler'i 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Muslera'nın 90 dakika kaleyi koruduğu Uruguay'a galibiyeti getiren tek gol ise 49. dakikada Cavani'den geldi.

Uruguay, 2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Rusya, Mısır ve Suudi Arabistan'la karşılaşacak.

Muslera maça damga vurdu

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Çek maçında olduğu gibi bu maçta da 90 dakika sahada kaldı ve tam 9 kurtarış yaparak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

Öte yandan Çin Kupası 3.lük maçında Çek Cumhuriyeti, ev sahibi Çin'i 4-1 mağlup etti.