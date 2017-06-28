CHP'li başkan bu kez de tehdit etti

ADAY OLURSAN GELİRLERİ KESERİM

Kurulduğu günden beri amatör ligde mücadele eden Silivrispor’un ikinci lige kadar yükselmesi Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ı korkuttu. Önce Silivrispor yönetimini düşüren Başkan Işıklar şimdi de Silivrispor Başkanı Ümit Kalko aday olmasın diye belediyenin bütün imkanlarını seferber etti. CHP’li Işıklar parti gözetmeksizin Silivri’de siyaset yapan 300 kişinin aidatını ödedi. Tüm bunlara rağmen aday olacağını açıklayan Kalko’ya, bu defa da ‘Aday olursan Silivri Otogarı ve çay bahçeleri gelirlerini keserim’ tehdidi geldi. Silivrililer ise takımı ikinci lige çıkartan bir yönetimin düşürülmesine bir anlam vermiş değil.

Ankara’da Erbaaspor’u yenerek ikinci lige çıkan Silivrispor’un sevinci kursağında kaldı. Silivrispor Başkanı Ümit Kalko’yu siyasi rakibi olarak gören Silivri Belediye Başkanı Özcan ışıklar, önce ‘İstifa et’ baskısı yaptı. Bunda başarılı olamayınca önce yönetimde kendisine yakın isimleri istifa ettirdi. Diğer yöneticileri de tehdit ve baskıyla istifa zorladı. Yönetimde üç kişi kalana kadar direnip istifa etmeyen Kalko, kongrede aday olacağını açıklayınca da başına gelmeyen kalmadı.

AİDATLARI ÖDEDİ

Ümit Kalko’nun tek aday olmamasının önüne geçmek için Akgün Duru aday yapıldı. Duru’nun aday olmasından sonra Kalko kongrede Duru’nun rakibi olma kararından geri adım atmadı. Silivrispor kongre üyelerini yanında tutmak isteyen Işıklar, aidatlarını ödemeyen 300 kişinin aidatlarını ödedi. Aidatların belediye bütçesinden ödenenler arasında Silivrili bir partinin il başkan yardımcısı da var.

ADAY OLURSAN GELİRLERİ KESERİM

Tüm siyasi baskılara rağmen aday olacağını açıklayan Ümit Kalko, süreçte yaşananları şu sözlerle anlattı: “Bugüne kadar Silivri’de siyaset yapacağıma dair ağzımdan herhangi bir açıklama yapmadım. Öyle bir düşüncem de hiç olmadı. Eğitim tabelasını ilk koyduğum Silivri’de spor alanında bir şeyler yapmak istedim. Tüm amacım da buydu. Ancak sürekli olarak bana ‘istifa et’ baskısı yapıldı. Dik durdum, hizmete devam ettim. 2 milyonun üzerinde yatırım yaptık. Sonuçta ikinci lige çıktık. İstifa etmeyince de tehdit ve baskıyla yönetici arkadaşlarım istifa ettiler. Kongrede aday olunca da başka bir tehdide başvurdu. Silivri’de bulunan otogar ve bir çay bahçesinin geliri yıllardır Silivrispor’a aktarılıyor. Başkan ışıklar bir aracı göndererek “Aday olursa gelirleri keserim” tehdidi yaptı.

OTOGAR VE ÇAY BAHÇESİNİ İSTEMİYORUM DE TEK ADAY OL

Ben adaylıkta diretince bu defa başka aracı gönderen Işıklar, bir açıklama yapmamı istedi. Aday olursam “Silivri Otogarı ve çay bahçesinin gelirlerini istemiyorum” şeklinde bir açıklama yapmam yönünde bir isteği oldu. Ben de asla böyle bir açıklama yapmayacağımı söyledim. Bunun üzerine diğer parti yöneticilerinin desteğini alan Işıklar, kongreyi kaybetmemek için üyelerin aidatlarını ödediler. Sosyal medyada ‘Silivrispor’u Silivrililer yönetecek’ şeklinde bir kampanya başlattılar. Bu resmen faşistliktir.

SCHALKE 04’LE ALTYAPI ANLAŞMASI YAPMIŞTIK

Benim amacım spor alanında Silivri’ye hizmet etmekti. Bütün çalışmalarım da bu yöndeydi. Schalke 04 başkanı çok yakın dostum. Schalke 04’le altyapı alanında bir anlaşma yapacaktık. Silivri’den yetişen gençlerin dünyaya açılması için bunu kullanacaktık. Takımı birinci lige çıkarmak hedefim vardı. Rakiplerimiz transfer çalışmalarını ve kamp programlarını yaptı ama biz yönetim derdine düştük. Kaybeden Silivrispor oluyor. “ diye konuştu.



Ercan Öztürk / Akşam