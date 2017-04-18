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Chris Bosh yeniden oynayabileceğine inanıyor

Miami Heat kontratı altında bulunan fakat son 1 senedir hastalığından dolayı forma giyme şansı bulamayan Chris Bosh, tekrar NBA'de oynayabileceğine inandığını söyledi.

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Bosh, 2015 ve 2016 All-Star aralarından sonra vücudundaki kan pıhtılaşması sorunundan ötürü forma giyememişti. Geçtiğimiz yaz döneminde ise sezon öncesi yapılan fiziksel testlerde başarılı olamayan Bosh'ın oynaması için Miami Heat'ten ve Pat Riley'den izin çıkmamıştı.
 
Heat, aynı zamanda Bosh'ın bu hastalığının durumundan ötürü oynayamamasına rağmen önceden anlaşılmış olan kontratındaki maaşını ödemeye devam edeceğini söylemesine rağmen, önümüzdeki sezon maaş tavanındaki sıkıntılarından ötürü bunu sonlandırabileceğini açıklamıştı. Bosh, bu duruma anlayış gösterdiğini de ekledi.
 
Bosh'ın açıklamaları şu şekilde:
 
"Yürekten inanıyorum. Ben hala bir atletim. Bu şekilde sona ermesini istemiyorum. Heat'in de bir takım olarak ne yapmak durumunda olduklarını anlıyorum. Bu bir iş. NBA'le içli dışlı olan biz atletler, takım sahipleri ve insanlar bunun bir iş olduğunu söylemez, ama öyle. Bu bir iş. Ve incinmek de bunun bir parçası. Ve Miami Heat'in başkanının yerine kendimi koyduğumda ne yapmak istediğini anlıyorum."
 
Bosh, sağlığının durumu hakkında detaylara girmekten de çekindi:
 
"Karışık bir durum. Çok, çok karışık bir durum ve bu sene oynayamamamın nedeni de bu zaten."
 
Bosh'ın kariyer ortalamaları 19.2 sayı, 8.5 ribaund ve 1.0 blok şeklinde.
 
Sporx

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