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Christian Gytkjaer'in menajerinden transfer açıklaması! 'Galatasaray'a gelmek istiyor'

Galatasaray’ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Danimarkalı golcü oyuncu Christian Gytkjaer’in menajeri Michael Johansen, oyuncunun Galatasaray’a transferi konusundan önemli açıklamalarda bulundu.

  • Ahmet Turna - StarSpor
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Bafetimbi Gomis’e alternatif bir golcü arayan Galatasaray’ın Polonya Ligi takımlarından Lech Poznan forması giyen Danimarkalı oyuncu Christian Gytkjaer ile ilgilendiği ve Galatasaray’ın Danimarkalı oyuncu için 2,5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Oyuncunun menajeri Michael Johansen, Gytkjaer’in transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki golcü oyuncunun Galatasaray’a transferi için birçok telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Johansen, “Christian, Galatasaray’a gelmeyi çok istiyor. Çünkü çok büyük bir kulüp ve kendini ispatlayacağını düşünüyor. Önümüzdeki günler neyi gösterir bilemem’ dedi.

Christian Gytkjaer’in menajeri Johansen’in açıklamaları şu şekilde;

Christian’ın Galatasaray’a transferi ile ilgili birçok telefon görüşmesi yaptım. Fakat, Galatasaray yönetiminden henüz resmi bir teklif yapılmadı. Oyuncum Galatasaray’da forma giymeyi çok istiyor. Çünkü Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp ve Christian kendini ispatlayacağını düşünüyor. Önümüzdeki günler neyi gösterir bilemem.”

2017-2018 sezonunda Lech Poznan formasıyla 37 lig maçına çıkan Christian Gytkjaer 19 gol 1 asistle mücadele etti.

Danimarkalı golcü bu sezon UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme maçında Lech Poznan'ın Ermenistan ekibi Gandzasar'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydederek takımının bir üst tura yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

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