Christoph Daum: Türkiye'de birliktelik problemi var

Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’u çalıştıran ünlü Alman teknik adam Christoph Daum, A Milli Takım’da bir ‘birliktelik sorunu’ olduğuna dikkat çekti.

2002’de Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda 3. olduktan sonra dünyanın en büyük futbol organizasyonunda bir kez daha yer almayı başaramayan A Milli Takım’da neyin yanlış gittiği konuşuluyor. Buna dair bir yorum da, Türk futbolunu iyi bilen Daum’dan geldi.

T-Online’a konuşan Daum, “Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası’na odaklanan dört yıllık bir plana ihtiyacı var. Türkiye bu turnuvada oynayacak potansiyele sahip ama sabırlı olmalılar. Bu problemler kısa sürede çözülmez.” dedi.

Gurbetçiler ile yerel oyuncuların kaynaşamadığına dikkat çeken tecrübeli futbol adamı, sözlerini “Türkiye Milli Takımı’nda üç grup oyuncu var. Birinci grup, Türkiye’de büyüyen ve futbol eğitimini orada alanlar. İkinci grup Avrupa’da büyüyüp genç yaşta Türkiye’ye gidenler. Onlar genelde arada kalmışlar oluyorlar. Üçüncü grup ise Avrupa’da büyüyüp, futbol eğitimini Avrupa’da alanlar. Bugüne dek kimse bu üç grup arasında bir birliktelik oluşturmayı başaramadı. Takım futbolu birlikte oynamıyor, yan yana oynuyor.” diyerek bitirdi.

Christoph Daum son olarak Romanya Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.