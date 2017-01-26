Christoph Daum: Benim için Aziz Yýldýrým efsane baþkan olarak kalacaktýr

Romanya Milli Takýmý Teknik Direktörü Christoph Daum, Romanya 1'inci Lig takýmlarýný izlemek için kamp yaptýklarý Antalya'nýn Serik Ýlçesi'ne geldi. Burada Doðan Haber Ajansý'na özel açýklamalar yapan Christoph Daum, Türk futbolu hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Serik'e baðlý Belek turizm merkezindeki Cornelia Diamond Otel'de konaklayan Daum, lige verilen aranýn ardýndan Belek'te kamp yapan takýmlarýn idmanlarýný izlediðini, hocalar ve oyuncularla görüþtüðünü söyledi.

Romanya Milli Takýmý'nda oynayan sporcularýn çoðunluðunun Romanya Ligi'nde oynadýðý için burada ayrýca bir Milli Takým kampý düþünmediklerini aktaran Daum, "Romanya Ligi çok üst düzeyde bir lig deðil. Romanya U21 Milli Takýmý için 'burada kamp yapalým' dedik fakat UEFA'nýn kriterlerinden dolayý izin alamadýk" dedi.

'DANÝMARKA MAÇI ÇOK ÖNEMLÝ'

Romanya Milli Takýmý'nýn Dünya Kupasý'ndaki þansýný deðerlendiren Daum, "2017 yýlýnda oynayacaðýmýz maçlar çok önemli. Grubumuzda Danimarka ve Polonya gibi güçlü takýmlar var. Önümüzdeki ilk maçýmýz Danimarka ile bu maç çok önemli. Buradaki amacýmýz 2018 yýlýnda yapýlacak Dünya Kupasý'na Romanya Milli Takýmý'ný taþýmak. Türk Milli Takýmý da Romanya gibi ayný þartlara sahip. Türkiye'nin de bu gruptan çýkma þansý var. Fatih Terim milli takýmý dünya kupasýna götürecek güce sahip bir hocadýr" diye konuþtu.

'28'ÝNCÝ HAFTADA HER ÞEY ÇÖZÜMLENÝR'

Türkiye ligini yakýndan takip ettiðini, Medipol Baþakþehir'in çok iyi iþler yaptýðýný vurgulayan Daum, þöyle dedi:

"Ýyi futbol oynuyor. Þu an Süper Lig'de en iyi futbol oynayan takým Baþakþehir. Fenerbahçe kendi özelinde her zaman þampiyonluða oynayan bir takým. Yeni hocalarý Dick Advocaat takýmýn baþýna geldikten sonra çok iyi iþler yaptý. Sezon baþýndaki karmaþýk durumu düzelterek Fenerbahçe'yi þampiyonluk yarýþýna soktu. Beþiktaþ geçen yýl þampiyon olmuþtu. Bu yýl da þampiyonluk adaylarýndan biri. Þenol Güneþ çok iyi bir hoca. Beþiktaþ'ýn Baþakþehir kadar þampiyonluk þansý var. Galatasaray bundan önceki süreçte olduðu gibi bu yarýþýn içinde. Ama 28'inci haftada her þey çözümlenir ve þampiyon takým belli olur. Türkiye'de oynayan Romanya Milli Takýmý oyuncularýný izliyorum. Stancu çok önemli bir futbolcumuz. Rýza Çalýmbay Antalyaspor'u çok iyi yerlere getirdi. Rýza hoca çok yüksek karakterli bir kiþidir. Ýþine sadýktýr. Antalyaspor'u iyi noktalara getirdi daha da iyi yerlere getirecektir. Alpay ise þu an Eskiþehirspor'un baþýnda. Alpay futbolculuk döneminde Ýngiltere'de ve Almanya'da oynadý. Orada kazandýðý tecrübeyi Eskiþehir'de futbolcularýna veriyor. Rýza, Alpay ve Sergen ileriki yýllarda Türk futboluna çok katkýlarý olacak, iyi iþler yapacaklardýr."

'SEBA, BAMBAÞKA BÝR ÝNSANDI'

Türkiye'de Beþiktaþ, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalýþtýran Christoph Daum, 'Çalýþtýrdýðýnýz takýmlar içerisinde en sevdiðiniz baþkan kim' sorusuna, þöyle yanýt verdi:

"Ýlk olarak Beþiktaþ Baþkaný Süleyman Seba, o bambaþka bir insandý. Çok kiþilikli biriydi. Almýþ olduðu kararlarda fazla konuþmazdý, direkt uygulanýrdý. Demirören ve Serdar Bilgili kendilerine hoþ kiþilikleri olan insanlar. Aile ortamýnda çok iyi insanlardýr. Aziz Yýldýrým ise benim için efsane baþkandýr. Çünkü onun döneminde Fenerbahçe'ye yaptýðý transferler, getirdiði futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptý. Benim için Aziz Yýldýrým efsane baþkan olarak kalacaktýr."

'BÝRÇOK TEKLÝF GELDÝ AMA KABUL ETMEDÝM'

Christoph Daum, Türkiye'den teklif gelirse yine çalýþýr mýsýnýz sorusuna da "Þu an bütün her þeyimi Romanya Milli Takýmý'na verdim. Yeniden yapýlanma içerisindeyiz. Yalnýzca A Takým deðil bütün milli takým kategorilerinde görev yapýyorum. Çin'den, Dubai'den ve Avrupa'dan birçok teklif geldi ama kabul etmedim. Türkiye'de her zaman çalýþmaktan mutluluk duydum. Ama benim için Romanya Milli Takýmý önce geliyor" diye yanýt verdi.

DHA