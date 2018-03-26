Çiftlik Bank mağdurlarının arasında Süper Lig ve 1. Lig'den futbolcuların olduğu ortaya çıktı

Çiftlik Bank ağına Süper Lig ve 1. Lig futbolcularının da dahil olduğu iddia edildi.

Çiftlik Bank sistemi aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti. Buna göre; Süper lig ve 1.Lig'de de 600'e yakın futbolcu Çiftlik Bank'a para yatırdığı iddia edildi.

Çiftlik Bank'a futbolcular tarafından yapılan yatırımın 100 milyon lira civarı olduğu da iddia ediliyor.

(Skorer)