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Çiftlik Bank mağdurlarının arasında Süper Lig ve 1. Lig'den futbolcuların olduğu ortaya çıktı

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına Süper Lig de takıldı.

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Çiftlik Bank ağına Süper Lig ve 1. Lig futbolcularının da dahil olduğu iddia edildi.

Çiftlik Bank sistemi aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti. Buna göre; Süper lig ve 1.Lig'de de 600'e yakın futbolcu Çiftlik Bank'a para yatırdığı iddia edildi.

Çiftlik Bank'a futbolcular tarafından yapılan yatırımın 100 milyon lira civarı olduğu da iddia ediliyor.

(Skorer)

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