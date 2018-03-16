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Çiftlikbank mağdurları Muslera'dan yardım bekliyor

Çiftlikbank mağdurları kendilerini dolandırıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın yakalanması için Muslera'dan yardım bekliyor.

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Türkiye son günlerde Çiftlikbank adı altında geçen dolandırıcılık hikayesini konuşuyor. 27 yaşındaki sözde girişimci Mehmet Aydın, internet üzerinden oynanan oyun üzerinden para kazandırma vaadiyle onbinlerce insandan para toplayıp, geçtiğimiz günlerde Uruguay’a kaçmıştı. 

Olayın Galatasaray’ı ilgilendiren kısmı ise tam da burada başlıyor. Kısa yoldan emeksiz kazanç ümidiyle sanal inek, keçi ve tavuklara para yatırıp mağdur olanlar, Uruguay’daki yetkililerle irtibata geçip Mehmet Aydın’a ulaşmak istiyor.

‘En ünlü Uruguaylı kim!’

Bunun için de sosyal medya aracılığıyla yapılan yazışmalarda, Türkiye’deki en ünlü Uruguaylı, Fernando Muslera ismi üzerinde mutabakat sağlandı!

Mağdurlar, Galatasaray’ın tecrübeli kalecisinden yardım istemeye hazırlanıyor. Yani Muslera’dan bu kez de Çiftlikbank mağdurlarını kurtarması bekleniyor...

(Fanatik)

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