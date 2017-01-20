Ersun Yanal Gümüşhane maçından sonra öğrencilerini sert bir dille uyardı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. haftasında deplasmanda 2.lig ekibi Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokan Trabzonspor’da sinirler iyice gerildi. Sergilenen kötü futbol ve alınan skor sonrası soluğu soyunma odasında alan teknik direktör Ersun Yanal, açtı ağzını yumdu gözünü. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’da görev yaptığı süre boyunca ilk kez böylesine öfke dolu olduğu belirtilen Yanal’ın futbolculara, “Anlıyorum aranızda yeni oyuncular var ve birbirinizi daha yeni tanıyorsunuz ama oynadığınız futbolun ve bu sonucun mazereti olmaz beyler. Ayağınızı denk alın, bu formanın hakkını verin” dediği öğrenildi.

Usta: Hangi birine ceza verelim

Teknik kısımda sorunlarla Ersun Yanal boğuşurken, Başkan Muharrem Usta da yönetim kanadındaki gerilimi engellemeye çalışıyor. Usta’nın maç sonu yakın çevresine, “İlk yarıda çok puan kaybettik. Oyuncuların sürekli kendilerini affettirmelerini, bir şeylerin düzelmesini bekliyoruz. Takım belki de Avrupa’ya gidebileceğimiz en kestirme yolda böyle kalitemizle yakından uzaktan alakası olmayan sonuç alıyor” dediği öğrenildi. Yönetim kanadından gelen ‘oyunculara ceza verelim’ önerisine de karşı çıktığı öğrenilen Usta’nın, “Yeni oyuncumuz fazla. Kime ne ceza verelim? Onlar için en büyük ceza, kariyerleri açısından Avrupa’ya gidememeleri olur” dediği kaydedildi.