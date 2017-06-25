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Ağabeyi Abdullah Galatasaray'la masaya oturdu Moussa Sow çıldırdı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Moussa Sow, ağabeyi Abdullah'ın Galatasaray'la masaya oturmasına bir hayli sinirlendi.

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Fenerbahçe tribünlerin sevgilisi olan Moussa Sow'un ağabeyiyle arası açıldı. Sebebi ise Sow'un ağabeyi Abdullah'ın kısa süre önce Fransa'da Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün'le masaya oturması.

Cenk Ergün'ün teklifine ağabey Abdullah olumlu yaklaşmıştı. Sow kendisinden habersiz yapılan bu görüşme üzerine köpürdü. Sow'un ağabeyine "Ben Fenerbahçeliyim. Asla Galatasaray'da forma giymem. Benden habersiz böyle bir görüşmeyi nasıl yaparsın" dediği öğrenildi.

Sow, Fenerbahçe'de kalmak için elinden geleni yapacağını söyledi. F.Bahçe ligi 60 golle bitirmişti. Lens ve Sow, asist ve gollerle 30 gole direkt etki etmişlerdi.

(Fotomaç)

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