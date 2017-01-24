Ivanovic Everton'a Vargas ise Flamengo'ya gitti

Bir ara Galatasaray’ın da gündeminde yer alan ve Chelsea’de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Branislav İvanovic’in, Everton’la transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Bir ara Galatasaray’ın da gündeminde yer alan ve Chelsea’de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Branislav İvanovic’in, Everton’la transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

32 yaşındaki Hırvat savunmacının önümüzdeki günlerde Chelsea ile yollarını ayırması bekleniyor.

Eduardo Vargas elden kaçtı

Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süre transferi için uğraştığı Hoffenheim’ın 26 yaşındaki Şilili hücum oyuncusu Eduardo Vargas, Brezilya’ya gidiyor. Yıldız futbolcunun Flamengo takımına imza atmak üzere olduğu açıklandı.