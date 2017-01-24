Ivanovic Everton'a Vargas ise Flamengo'ya gitti
Galatasaray'ın transfer listesinde olan Ivanovic Everton ile masaya otururken, Eduardo Vargas ise Flamengo ile söz kesti.
- Fanatik
Bir ara Galatasaray’ın da gündeminde yer alan ve Chelsea’de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Branislav İvanovic’in, Everton’la transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
Bir ara Galatasaray’ın da gündeminde yer alan ve Chelsea’de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Branislav İvanovic’in, Everton’la transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
32 yaşındaki Hırvat savunmacının önümüzdeki günlerde Chelsea ile yollarını ayırması bekleniyor.
Eduardo Vargas elden kaçtı
Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süre transferi için uğraştığı Hoffenheim’ın 26 yaşındaki Şilili hücum oyuncusu Eduardo Vargas, Brezilya’ya gidiyor. Yıldız futbolcunun Flamengo takımına imza atmak üzere olduğu açıklandı.
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