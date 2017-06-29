Galatasaray Maicon ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Galatasaray, Maicon transferi için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray, Maicon transferi için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sao Paulo FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur."
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