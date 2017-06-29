Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Maicon ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Maicon transferi için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, Maicon transferi için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sao Paulo FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA