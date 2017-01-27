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Galatasaray Errick McCollum ile yeniden anlaştı

Galatasaray Odeabank'ta oynadığı oyunla ayakta alkışlanan ve geçtiğimiz Nisan ayında MVP seçilen Errick McCollum sarı kırmızılı kulübe geri dönüyor.

  • Eurohoops
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Son olarak kadrosuna oyun kurucu pozisyonunda Bruno Fitipaldo’yu ekleyen Galatasaray Odeabank Ergin Ataman‘ın da birkaç aydır ısrarla istediği Errick McCollum kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
 
Birleşik Amerikalı guard geçtiğimiz sezonu Galatasaray Odeabank ile geçirmiş, takımı Eurocup şampiyonluğuna ulaştıran en kilit oyunculardan biri olmuştu. Aynı sezonda Eurocup MVP’si de seçilen McCollum, sezon sonunda da Galatasaray tarafından kadroda tutulmak istense de finansal bazda anlaşma olmamış ve yıldız oyuncu kariyerini bir kez daha Çin’e taşımıştı.
 
19 Şubat'ta serbest kalacak
 
Sezon başından beri her fırsatta McCollum’u kadroda tutamamanın en büyük hatalardan biri olduğunu söyleyen Ataman, yıldız oyuncuyu takıma döndürmeye kararlı. Errick McCollum şu anda Çin’in North Control Beijing takımında oynarken takımı lig sıralamasında 20 takım arasında 17. sırada bulunuyor. İlk sekiz takımın playoff’lara kalacağı ligde McCollum’un takımının playoff şansı artık kalmadı. Dolayısıyla McCollum’un Çin sezonu 19 Şubat itibariyle sona erecek ve oyuncu serbest kalacak.
 
Euroleague'de oynayabilecek
 
Galatasaray’ın Şubat sonundan itibaren Errick McCollum’u sarı kırmızılı formaya geri döndürmesi ve üç aylık bir kontratla oyuncuyu sezon sonuna kadar bağlaması yüksek bir olasılık. Ergin Ataman’ı tanıyan, geçtiğimiz sezondan da takımın kilit isimleriyle iyi bir kimya yakalamış McCollum da bu transfer için pozitif bir geri dönüş verdi. Bu hamle asıl lig için yapılacak olsa da Galatasaray’ın EuroLeague’de 24. haftaya kadar yeni oyuncu kaydettirme şansı da bulunuyor. Bu yüzden transferin zamanında gerçekleşmesi halinde Errick McCollum EuroLeague’de de oynayabilecek.
 
Galatasaray’da guard transferinin Şubat sonuna kadar sonuca bağlanması bekleniyor. McCollum dışındaki alternatifler ise şu anda listede bekleme halinde.

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