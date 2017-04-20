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Galatasaray Josue'yi gönderip Davide Di Gennaro'yu alacak

Sezon sonunda Josue'yi Porto'ya geri gönderme planı yapan Galatasaray, orta saha hattını Davide Di Gennaro ile güçlendirmek istiyor.

  • Yeni Şafak
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İtalyan basını önceki günlerde Galatasaray'ın Cagliari'de forma giyen Davide Di Gennaro'yu transfer etmek istediğini iddia etmişti. Sarı kırmızılı yönetimin bu girişimi doğru çıkarken Portekizli Josue'nin bonservis sorunu çözülemezse İtalyan oyuncunun transfer edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı kırmızılıların scout ekibi tarafından da takip edildiği aktarıldı. 

BEDELSİZ PLAN

Josue'ye bonservis ödemek istemeyen Galatasaray yönetiminin bu transferi bedelsiz olarak bitirememesi durumunda İtalyan orta saha Di Gennaro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.

Orta sahada iki yönlü oyun stiliyle dikkati çeken Davide Di Gennaro, duran toplardaki başarısıyla da tanınıyor. Orta sahada attığı başarılı paslarla da bilinen 28 yaşındaki solak bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 2 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

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