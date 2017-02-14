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Galatasaray Abdullah Avcı için harekete geçti

Yeni hoca arayışlarına devam eden Galatasaray, Başakşehir'i tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı'yı istedi.

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Başakşehir'le oynanan kupa maçından sonra Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Senden sezon sonunda Abdullah hocayı isteyeceğim" dediği belirtilirken iki taraf da iddialar karşısında sessizliğini korudu.
 
Özbek'in ise Avcı için yeni bir hamle daha yaptığı ve Gümüşdağ'a, "Abdullah hoca sezonu tamamlasın. Ama biz de izin verirseniz gelecek sezon kendisiyle çalışacağımızı açıklayalım. Size de tazminat ödeyelim" mesajını gönderdi. Gümüşdağ ise, "Şampiyonluğa giderken böyle bir izin vermemiz söz konusu değil" diyerek konuyu kapattı. 

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