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Cimbom'a 3 darbe birden!

Galatasaray’da sakatlar iyileşti ancak bunlara dün yenileri eklendi.

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Galatasaray’da sakatlar iyileşti ancak bunlara dün yenileri eklendi. Cim-Bom’un Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Medipol Başakşehir maçında sadece 4 dakika sahada kalabildi. Sağ baldırından sakatlanan yıldız futbolcu kenara “Beni değiştirin” işareti yaptı.

Bir dakika daha oyunda kalan sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra kendini yere bıraktı. Sneijder’in sağ üst ön adalesinde zorlanma olduğu, durumunun çekilecek MR sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi. Sneijder’in sakatlanmasından sonra 6. dakikada Josue oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılılar ikinci darbeyi de Lionel Carole’den yedi. Sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrasında ayak bileğinde dönme olduğu ifade edilen oyuncunun durumu tetkikler sonrasında belli olacak. İkinci yarıya Carole’ün yerine Linnes girdi.

51. dakikada da bu kez kaptan Selçuk, adalesinden sakatlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, 51. dakikada yine zorunlu bir değişiklik yaparak Eren’i oyuna aldı.

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