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Galatasaray Aderlan Santos ile ilgileniyor

Vitor Hugo, Maicon, Titi ile adı anılan Galatasaray'ın şimdi de Aderlan Santos'la ilgilendiği öğrenildi.

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G.Saray'ın stoper listesi adeta baş döndürüyor. Son olarak Gil menajerler tarafından listeye dahil edilmiş ve Guangzhou'ya kiralama teklifi yapıldığı ileri sürülmüştü. Ardından da Titi ismi ortaya çıktı. Fakat adaylar bitmek bilmiyor. Galatasaray'ın Valencia'da oynayan Aderlan Santos için de bir ön görüşme yaptığı bildirildi. Cimbom'un, Valencia'da forma bulamayan Aderlan'ın şartlarını öğrenmek için temasa geçtiği ifade edildi..

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