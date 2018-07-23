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Cimbom'un listesindeki Diouf'a Ndiaye kefil oldu

Aslan, Stoke Cityli forvet oyuncusu için İngiliz kulübüne teklif yaptı. Geçen sezon Diouf ile birlikte forma giyen Cim-Bom’un eski yıldızı Ndiaye, olumlu referans verdi.

  • StarSpor
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GALATASARAY’DA devam eden transfer çalışmalarında hedef bölgelerden forvet için rota Mame Biram Diouf’a çevrildi. Geçen sezon Premier Lig’den düşen Stoke City’de forma giyen Senegalli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar’ın görüşmelere başladığı öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncu için, Galatasaray’ın eski futbolcusu Ndiaye de olumlu referans sundu. Geçen sezon Stoke City’de Diouf ile birlikte oynayan Ndiaye, “Hava toplarına hakim, şutları iyi. Ayrıca sağ ve sol açık ta da görev yapabiliyor” raporu verdi.

EN FAZLA 2 MİLYON EURO VERİRİZ

Şu anda piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Senegalli oyuncu için kulübünün 5 milyon euro istediği belirtildi. Ancak Finansal Fair Play nedeniyle transferde ayağını yorganına göre uzatmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar’ın “En fazla 2 milyon euro veririz. Ya da 500 bin euroya kiralayabiliriz” dedikleri ifade edildi. Stoke City yönetiminin cevabını bekleyen Aslan’ın, Diouf’a da senelik 1.5 milyon euro vermeyi teklif ettiği ve olumlu cevap aldığı, tarafların ufak detaylar için görüşmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

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