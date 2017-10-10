Cimbom'un sambacısı Fernando, ilk Avrupa maçında Fenerbahçe karşısına çıkmış

2008 yılında Porto'ya transfer olan sambacı 21 yaşında ilk Avrupa kupası maçında Fenerbahçe karşısında çıktı.

İKİ MAÇI DA KAZANDI

O karşılaşmayı Porto 3-1 kazanırken rövanşında da Fernando yine 90 dakika oynadı ve İstanbul'daki maçı da Porto 2-1 galip kapattı. İlk Avrupa maçına çıktığı maçı hiç unutmayan ve Galatasaray ile de Fenerbahçe karşısında galibiyete ulaşmak isteyen tecrübeli oyuncunun derbiyi iple çektiği belirtiliyor.

MEiRELES VE ALVES iKNA ETTi

Fernando'nun G.Saray'ı seçmesinde de iki eski F.Bahçelinin önemli rolü bulunuyor. Transferi öncesi, "M. City'nin beni Galatasaray'a satmak istemesi onlar için iyi olabilir ama benim için değil" diyen Sambacı, daha sonra Porto'dan eski arkadaşları Meireles ve Bruno ile konuştuktan sonra karar değiştirdi.

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