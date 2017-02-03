Cimbom'un transferine Tevez engeli!

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, sezon başında Arjantinli golcü Jonathan Calleri'yi Deportivo Maldonado takımından kiralamış, ancak 23 yaşındaki futbolcu ocak ayı itibariyla beklediği şansı bulamamıştı.

Premier Lig'de yalnızca 7 maçta forma giyebilen Calleri'nin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Forvet arayan Galatasaray'ın da gündemine gelen Buenos Aires'li golcü için, Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu da ''Listemizdeki oyunculardan biri'' yorumunu yapmıştı.

Galatasaray'ın yanı sıra Las Palmas'ın da ciddi olarak ilgilendiği ve neredeyse imza aşamasına getirdiği Calleri, ani bir kararla takıma kalma ve forma savaşı verme kararı aldı.

Konuyla ilgili Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Jonathan Calleri, bu kararı almasında en önemli rolü oynayan kişinin idolü Carlos Tevez olduğunu açıkladı.

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