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Çin'de ırkçılığa maruz kalan Demba Ba'ya Beşiktaş'tan destek mesajı

Beşiktaş Kulübü, Çin Süper Ligi'nde ırkçılığa maruz kaldığını belirten eski futbolcuları Demba Ba'ya destek verdi.

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Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından, Senegalli futbolcunun  kartal pençesi hareketinin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı. Mesaja İngilizce  "Yalnız değilsin" notu düşüldü. Paylaşımda "Irkçılığa hayır" etiketi de yer aldı.

Demba Ba ise Beşiktaş'ın paylaşımını kalp emojisiyle yanıtladı.

Kariyerine Çin'de devam eden Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın  deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçta rakip futbolculardan Zhang Li'nin  kendisine ırkçı ifadeler kullandığını savunmuştu.

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