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Burak Yılmaz Çin'den destek verdi 'Referandum' oyunu kullandı

Futbol hayatına Çin'de devam eden yıldız golcü Burak Yılmaz, 'Referandum' oyunu kullandı.

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Milli oyuncu Burak Yılmaz, 16 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu için oyunu kullandı.

Çin ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz, Türk büyükelçiliğine geldi ve vatandaşlık görevini yerine getirdi. Bir de açıklama yapan yıldız oyuncu, "Ülkemiz için oyumuzu kullandık" dedi.

Burak Yılmaz, daha önce ‘evet' kampanyasına destek vermişti.

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