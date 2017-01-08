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Çin'den flaş Podolski açıklaması: İstemiyoruz

Beijing Gouan ile anlaşma aşamasında olduğu belirtilen Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski için bir başka Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den açıklama geldi, 'İstemiyoruz'

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Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen Lukas Podolski için Çin'den flaş bir açıklama geldi. Alman yıldızı isteyen takımlar arasında gösterilen Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande, iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Çin basınına açıklama yapan Guangzhou Evergrande yöneticisi, yabancı haklarının olmadığını ve forvet oyuncuları Alan'ın gönderilerek, Podolski'nin kadroya katılacağı iddialarının mantıklı olmadığını belirtirken, "5 milyon euro ödediğimiz Alan'ı, 10 milyon euro ödenecek Podolski ile mi değiştireceğiz? Hem de Alan'dan daha yaşlı olan Podolski ile. Aradığımız oyuncu Podolski değil ve hiçbir zaman da temasa geçmedik" ifadelerini kullandı.

PODOLSKI İÇİN TEK TAKIM: BEIJING

Brezilyalı teknik adam Luiz Felipe Scolari'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Guangzhou Evergrande'nin kadrosunda 11 milyon euroya kadrolarına kattıkları Brezilyalı hücumcu Alan ile birlikte Paulinho ve Jackson Martinez de yer alıyor.

Alman basını tarafından daha önce Guangzhou'nun 20 milyon euro bonservis bedeli önerdiği iddia edilen Podolski için Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Gouan'dan da yaklaşık 7.5 milyon euroluk teklif geldiği kaydedilmişti.

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