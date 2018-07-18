Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca, 3 golle yıldızlaştı

Çin Süper Ligi'nin 12. haftasında Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande, Guizhou Zhicheng'i konuk etti. Ev sahibi ekip Lin Gao'nun 8. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Takımıyla ilk lig maçına çıkan Talisca, 29. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayla topu ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0 yaptı. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

Anderson Talisca, 62. dakikada cezayayı üzerinden şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.

78'de bir kez daha sahneye çıkan Talisca, kendisinin 3 takımının 4. golünü attı ve ligdeki ilk resmi maçında galibiyette başrol oynadı.

3 maç sonra galip gelen Guangzhou Evergrande, puanını 21'e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi.

Ligin son sırasındaki Guizhou Zhicheng'in 3 puan hasreti 8 maça çıktı ve Zhicheng 4 puanla 16 takımlı ligde son sırada kaldı.