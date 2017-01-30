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Jose Mourinho Çin'den gelen teklifi reddetti

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho için Çinliler devreye girdi.

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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Çin Süper Ligi'nden kendisine gelen büyük bir transfer teklifini geri çevirdiğini açıkladı.
 
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Mourinho, bir magazin dergisine verdiği röportajda, Çin Süper Ligi'nden Avrupa kulüplerinde forma giyen futbolculara astronomik rakamlarla gelen transfer tekliflerine dair endişelerini paylaştı.
 
Futbol dünyasındaki herkesin seçimine saygı duyduğunu belirten 54 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Masaya oturduğunuz bir futbolcuya siz yıllık 5, onlar 25 milyon sterlin teklif verirse problem olur. Futbolcu 5 milyon sterlini alabilir, çünkü futbolu tercih eder ya da 25 milyon sterlini alır, parayı tercih eder. Halihazırda Çin'den gelen büyük bir teklifi geri çevirdim fakat bunu yapan hiç kimseyi eleştirmiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Çin takımlarından gelen teklifler konusunda endişeli olduğunu kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa'daki kulüpleri aşan sözleşmeler öneriyorlar. 31-32 yaşındaki bir futbolcu birkaç yıllığına gitmek ve dolu bir banka hesabıyla dönmek istiyorsa tamam, fakat futbolcular genç ve en rekabetçi organizasyonların içinde olma şansına rağmen hala gitmek istiyorlarsa, belki de gitmeleri kendileri için daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Manchester'a alıştığını, karşılaştığı insanların konuşmayı, imza almayı ve fotoğraf çektirmeyi istediğini aktaran Mourinho, aynı bölgedeki Manchester City, Liverpool ve Everton taraftarlarından şu ana kadar düşmanca bir hareket görmediğini ifade etti.

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