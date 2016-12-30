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Çinliler çıldırmış olmalı! Ronaldo'yu istiyorlar

Son dönemlerde yaptıkları transferlerle dünya transfer borsasında adını duyuran Çin Ligi ekipleri, şimdi de Cristiano Ronaldo'ya talip oldu...

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Transfer sihirbazı Jorge Mendes, oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya Çin'den teklif geldiğini açıkladı...
 
RONALDO'YA YILLIK 100 MİLYON EURO'DAN FAZLASI...
 
Sky Sports'a konuşan Portekizli menajer, ''Çin Ligi'nden bir takımdan Cristiano Ronaldo için bir teklif aldık. Teklifleri; 300 Milyon Euro bonservis bedeliyle beraber Ronaldo'ya da yıllık 100 Milyon Euro'dan fazla bir maaş içeriyordu fakat para her şey değil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatı gibi...'' dedi.
 
REAL MADRID İLE 2021'E KADAR KONTRATI BULUNUYOR
 
Çin takımlarının son talip olduğu isim olan Cristiano Ronaldo kulübüyle Haziran 2021'e kadar kontratı bulunuyor.
 
Bu sezon Real Madrid ile ligde 11 maça çıkan Ronaldo, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

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