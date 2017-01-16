Tianjin Quanjian Falcao'ya talip oldu

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Çin'in Tianjin Quanjian takımı Diego Costa için yaptığı tekliften birkaç gün sonra Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao için de reddedilmesi zor bir teklif yaptı.

FRANSIZLAR 60 İSTEDİ

Tianjin Quanjian'ın Falcao için yaptığı 45 milyon euroluk teklif ise Monaco tarafından reddedildi ancak transfer kapısı da açık bırakıldı. Monaco'nun başkan yardımcısı Vadim Vasilyev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yüksek bonservis bedellerinin reddedilmesinin zor olduğu bir dönemdeyiz ancak 45 milyon euroya Falcao'yu bırakamayız. Çin kulübü Falcao'yu istiyorsa teklifini yüzde 30 kadar artırmak zorunda" dedi ve yıldız oyuncu için 60 milyon euro civarı bir rakam istedi.

14 MAÇTA 12 GOL

Geçtiğimiz sezonlarda çeşitli defalarda kiralık olarak Premier Lig'in yolunu tutan ancak geçirdiği ağır sakatlıkları bir türlü atlatamadığı için Atletico Madrid'deki performansından uzak kalan Falcao, bu sezon ise harika bir performans sergiliyor. Dün akşam Marsilya deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönen Ligue 1 lideri Monaco'da Falcao 14. maçında 12. golünü attı ve takımının bu başarısında büyük pay sahibi olduğunu bir kez daha gösterdi.

FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATMIŞTI

Falcao sezon başı Monaco'nun Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki maçta da birer kez temsilcimizin filelerini havalandırmıştı.