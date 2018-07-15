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Çinliler'in Adriano aşkı bitmiyor

Neredeyse bütün yıldızlarına transfer teklifi gelen Beşiktaş'ta Adriano'ya Çin'den yeni bir teklif geldiği öne sürüldü.

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Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Adriano'ya Çin'den yeni bir teklif olduğu öğrenildi.
 
Beşiktaş Yönetimi'nin bu teklifi henüz açıklamadığı ama gelişmelerin yakından izlendiği öne sürüldü. Ancak Siyah-Beyazlı yönetimin Adriano'yu takımda tutmayı planladığı öne sürüldü.
 
(Takvim)

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