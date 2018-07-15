Çinliler'in Adriano aşkı bitmiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Adriano'ya Çin'den yeni bir teklif olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin bu teklifi henüz açıklamadığı ama gelişmelerin yakından izlendiği öne sürüldü. Ancak Siyah-Beyazlı yönetimin Adriano'yu takımda tutmayı planladığı öne sürüldü.

(Takvim)