Çinliler'in Adriano aşkı bitmiyor
Neredeyse bütün yıldızlarına transfer teklifi gelen Beşiktaş'ta Adriano'ya Çin'den yeni bir teklif geldiği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Adriano'ya Çin'den yeni bir teklif olduğu öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi'nin bu teklifi henüz açıklamadığı ama gelişmelerin yakından izlendiği öne sürüldü. Ancak Siyah-Beyazlı yönetimin Adriano'yu takımda tutmayı planladığı öne sürüldü.
(Takvim)
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