Cleveland Cavailers, LeBron James'in son saniye basketiyle kazandı

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 5. karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Cavaliers, LeBron James'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 98-95 galip ayrıldı ve 3-2 öne geçti.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James, 44 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle "double double" yaptı. 33 yaşındaki James, play-off kariyerindeki 21'inci 40 sayılık performansına imza attı. Kyle Korver 19 sayı, 6 ribaunt, Kevin Love da 11 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Pacers cephesinde Domantas Sabonis'in 22 sayı, 5 ribaunt, Thaddeus Young'ın 16 sayı, 6 ribaunt ve Victor Oladipo'nun 12 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Rockets 5. maçta turladı

Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 122-104 mağlup ederek Batı Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı.

Rockets'ta Clint Capela 26 sayı, 15 ribaunt, James Harden 24 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, Eric Gordon 19 sayı ve Chris Paul 12 sayı, 9 asist, 5 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 23 sayı, 14 ribaunt, Jamal Crawford 20 sayı ve Jeff Teague 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Thunder 25 sayı geriden geldi, taraftar göremedi

NBA Batı Konferansı çeyrek final serisi beşinci maçında Oklahoma City Thunder evinde, Utah Jazz'ı 107-99 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı ve seride skoru 3-2'ye getirdi.

Üçüncü periyodun 3. dakikası içinde Utah 25 farkla 71-46 geriden olan Oklahoma 32-7'lik seriyle son periyoda 78-78 beraberlikle girdi. Son periyotu iyi oynayan Oklahoma City Thunder, Utah Jazz'ı mağlup ederek seride tur atlama umutlarını sürdürdü.

Bu arada takımlarının 25 sayı geriye düşmesiyle ümidini kesen çok sayıda Oklahoma taraftarı salondan ayrıldı ve muhteşem geri dönüşü izleyemedi.

Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook 45 sayı, 15 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi. Paul George 34 sayı attı ve 8 ribaund aldı.

Utah Jazz'da Jae Crowder 27 sayı sayıyla takımının en skoreri oldu. Donovan Mitchell 23 sayı, 5 ribaund, 3 asist üretti.

Sonuçlar

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 122-104 (4-1)

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 107-99 (2-3)

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 98-95 (3-2)

Toronto Raptors-Washington Wizards: 108-98 (3-2)