Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 109-108 yendi

Barcelona'da Messi farkı! Sociedad...

İspanya'da Real Madrid'le şampiyonluk yarışına giren Barcelona, tüm gollerin ilk yarıda atıldığı maçta Real Sociedad'ı 3-2 yendi. Lionel Messi, takımının 2 golünü attı, diğerinin asistini yaptı. Arjantinli ayrıca, Barcelona formasıyla 498. golünü attı.