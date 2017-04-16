Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 109-108 yendi
Doğu Konferansı ilk tur maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 109-108 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
NBA’de Doğu Konferansı Play-Off Turu ilk maçında Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers ekipleri karşı karşıya geldi.
Doğu Konferansı ilk tur maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 109-108 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
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