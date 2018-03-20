Cleveland Cavaliers'tan Cedi Osman'a büyük jest

Geçtiğimiz hafta Los Angeles Clippers maçında sakatlanan milli basketbolcumuz Cedi Osman için Cleveland Cavaliers'tan büyük bir jest geldi. Milwaukee ile yapılacak maç öncesi bütün koltuklara Cedi Osman tişörtü yerleştiren Cavaliers, tişörtlerin üzerinde milli yıldızımızla ilgili bilgiler de paylaştı.

Cedi Osman'ın tişörtte yazan tanımı şu şekilde: "Cleveland forveti, durmadan koşması ve sonsuz enerjisiyle bilinir." Tişörtün üstünde ayrıca Cedi Osman'ın isminin nasıl telaffuz edileceği bilgisi de yer alıyor. Cleveland Cavaliers'ın 24 Mart Cumartesi günü Phoneix Suns ile oynayacağı maçta Cedi Osman'ın parkelere dönmesi bekleniyor.

Geçen hafta Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-102 kaybettiği karşılaşmanın 3. çeyreğinde Cedi Osman sol kalçasından sakatlanmıştı. Cedi, bu sezon oynadığı 50 maçta 3.9 sayı, 2.1 ribaund ve 0.5 asist ortalamaları yakaladı.,

(Ajanspor)