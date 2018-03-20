Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cleveland Cavaliers'tan Cedi Osman'a büyük jest

Cleveland Cavaliers'ı yıldız oyuncusu Cedi Osman için kulüpten büyük bir jest geldi.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz hafta Los Angeles Clippers maçında sakatlanan milli basketbolcumuz Cedi Osman için Cleveland Cavaliers'tan büyük bir jest geldi. Milwaukee ile yapılacak maç öncesi bütün koltuklara Cedi Osman tişörtü yerleştiren Cavaliers, tişörtlerin üzerinde milli yıldızımızla ilgili bilgiler de paylaştı. 

Cedi Osman'ın tişörtte yazan tanımı şu şekilde: "Cleveland forveti, durmadan koşması ve sonsuz enerjisiyle bilinir." Tişörtün üstünde ayrıca Cedi Osman'ın isminin nasıl telaffuz edileceği bilgisi de yer alıyor. Cleveland Cavaliers'ın 24 Mart Cumartesi günü Phoneix Suns ile oynayacağı maçta Cedi Osman'ın parkelere dönmesi bekleniyor. 

Geçen hafta Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-102 kaybettiği karşılaşmanın 3. çeyreğinde Cedi Osman sol kalçasından sakatlanmıştı. Cedi, bu sezon oynadığı 50 maçta 3.9 sayı, 2.1 ribaund ve 0.5 asist ortalamaları yakaladı.,

(Ajanspor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA