Cleveland'da Tyronn Lue görevi bıraktığını açıkladı

Cleveland Cavaliers baş antrenörü Tyronn Lue, sağlık meseleleri nedeniyle takım koçluğu görevden ayrıldı. Asistan Larry Drew şu an için görevi devralacak.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Lue, birkaç hafta boyunca bu seçeneği düşünürken baş antrenörlük görevinden ayrılmaya direnmişti.

Tyronn Lue, takımın resmi sitesinde şu bildiriyi yayınladı:

"Doktorlarımız ve Koby'le yaptığımız birçok konuşma ve ekip ve sağlığım için en iyi olanı düşünmem sonrası, şu an için koçluktan geri adım atmam ve sezonun geri kalanı için bundan daha güçlü ve sağlıklı bir temel kurmaya odaklanmam gerekiyor.

Yıl boyunca uyku kaybıyla birleşen göğüs ağrıları ve diğer rahatsız edici semptomlarım vardı. Bir dizi testlere rağmen, kesin sorunun ne olduğu konusunda bir sonuç çıkmamıştı.

Üzerinde çalışmayı denedim, en son istediğim şey takımın bundan etkilenmesiydi. Bu süreyi, daha önceden bir sezonun ortasında başlaması zor olan reçeteli bir sürece ve ilaca odaklanmak için kullanacağım. Amacım, daha güçlü ve daha sağlıklı olarak dönmektir. Bu sayede, bu takımı hep beraber çalıştığımız şampiyonluğa götürmeye devam edebilirim.

Dan Gilbert, Koby Altman, tıbbi ekibimiz ve organizasyonun desteğine çok teşekkür ediyorum."