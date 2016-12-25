CNN yılın golünü seçti! Moussa Sow...

Fenerbahçeli Moussa Sow'un bu sezon birbiri ardına kaydettiği röveşata goller, uluslararası alanda da takdir gördü. Senegalli forvetin Avrupa Ligi'nde Manchester United filelerine gönderdiği top, CNN International'de yılın golüne aday gösterilmişti.

Las Palmas'tan Boateng, Ittihad'dan Ziyad Al-Sahafi ve Penang'dan Faiz Subri gibi isimlerle çekişen sarı-lacivertli oyuncu, anketi ilk sırada bitiren isim oldu. Sow'un golü böylece yılın golü ödülüne layık görüldü. CNN'den yapılan açıklamada 'CNN Yılın Golü ödülünü kazandığı için Moussa Sow'u tebrik ederiz' denildi.

Haftanın golü de seçilmişti

Yıldız forvetin ceza sahası çizgisine yakın bir bölümden kaydettiği bu nefis gol, CNN International'de Kasım ayının ikinci haftasında en güzel golüne de aday gösterilmiş ve 230 bin oy ve yüzde 49'luk oranla birinci seçilerek Haftanın Golü ödülüne de layık görülmüştü.