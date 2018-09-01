Cocu bu akşam kalede Harun Tekin'e şans verecek

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, Kayserispor maçı öncesinde kadroyu şekillendirmeye başladı. Hollandalı çalıştırıcı Yeni Malatyaspor ve Göztepe mağlubiyetleri sonrasında oldukça önemli hale gelen Kayserispor maçında sürpriz değişikliklere imza atacak.

Yabancı kontenjanı nedeniyle sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve kaleci Carlos Kameni bugün oynanacak olan maçın kadrosunda yer almayacak.

Kalede yeni transfer Harun

Sarı Lacivertli takımda asıl önemli değişiklik ise kalede yaşanacak. Yediği hatalı gollerle özellikle taraftarın büyük tepkisine maruz kalan Volkan Demirel'i kulübeye çekecek olan Cocu, yerine ise hafta içinde Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin'e görev vermesi bekleniyor.

(Fanatik)