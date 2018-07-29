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Cocu, genç oyuncularla ilgili raporunu verdi

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun genç oyuncularla ilgili kararı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun bazı genç isimlerle ilgili kararları belli oldu.

Eljıf Elmas ve Barış Alıcı'nın ardından Phillip Cocu'nun beğenisini kazanan 3. isim Yiğithan Güveli oldu.

Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından iyi bir kamp geçiren genç oyuncu, Hollandalı teknik adamın güvenini kazandı.

Cocu, Sportif Direktör Comolli'ye verdiği raporda "Takımda tutmalıyız. Gelişimini böyle sürdürürse A takımda fırsat bulma şansı hiç de az değil" ifadesini kullandı. 

COCU'NUN OLUMSUZ RAPOR VERDİĞİ İSİMLER

Hollandalı teknik adam Cocu; Ozan Tufan, Salih Uçan, Samed Karakoç ve Ahmethan Köse içinse olumsuz rapor verdi.

(Sabah)

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