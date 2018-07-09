Cocu: Mevcut kadrodan çözüm üretemezsek transfere yoğunlaşacağız

F.BAHÇE Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-1 sonuçlanan İstanbulspor hazırlık maçının ardından takımın durumuyla ilgili bazı gerçekleri de gözler önüne serdi. Skordan memnun olmayan Cocu, “Kazanmayı isteyen bir takımız skordan memnun olmadık. Çok sayıda pozisyon ürettik. Enerjimizi, isteğimizi gerçekten çok beğendim. Performanstan dolayı mutluyum ancak skordan dolayı hiç mutlu değilim” dedi. Hollandalı çalıştırıcı, daha sonra takımla özel olarak konuştu.

İLK ETAPTA TAKIM İÇİNDEN

Hollandalı çalıştırıcı, “Siz transfer söylentilerine kulaklarınızı tıkayın. Çalışmalarınıza devam edin. Forma şansı bulamayacağını düşünenler varsa bunu unutsun. Uzun bir sezon olacak ve herkesten faydalanacağım. Sonuç olarak sahaya 11 kişi çıkacağız. Bu 11 kişinin de yeni transfer olmasını beklemiyorsunuz herhalde. Bir takım tamamen iyi veya tamamen kötü olamaz. Eksik yönleri tespit edeceğiz. İlk etapta mevcut takım içinden çözüm üretmeye çalışacağız. Bunu başaramazsak o zaman transfer düşünülür” diye konuştu.

BİREYSEL HAREKET ETMEYİN

Başarılı Teknik Direktör sözlerini şöyle sürdürdü: Haftalar hızlı geçecek bunu biliyoruz. Kalitemizi gördünüz, bu takım birlikte mücadele ettiğinde nasıl bir kalitede olduğunu herkese gösterdi. Takım halinde bir şeyler başarabiliriz, bireysel olarak hiçbir şey başaramayız. Bunun bilincinde sahada olacaksınız. Takım halinde hareket etmek çok daha önemli olan bir konu. Yeni bir dönem ve değişikliklere herkes alışacak. Ağustos’ta oynayacağımız ilk lig maçına kadar, temel düşüncemiz tamamen takım haline gelmek olmalı.

(Aksam)