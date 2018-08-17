Cocu'dan Ayew'e özel uyarı! 'Hücum organizasyonlarında daha fazla yer almalısın'

Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, Benfica mücadelesinde beklentilerin altında kalan öğrencisi Andre Ayew ile bir konuşma gerçekleştirdi.

Hollandalı çalıştırıcı, öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyerek, "Maç içinde imkanın olduğu pozisyonlarda bile şut denemedin. En az topla buluşan isim oldun. Bu takımın en önemli parçalarından birisin. Hücum organizasyonlarında daha fazla yer almalısın" uyarısında bulundu.

Andre Ayew de kısa bir süre önce, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. %100 değilim ama bu taraftara karşı %100'ü vermeniz gerekiyor. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim" sözlerini kullandı.