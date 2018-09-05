Cocu'nun kaderi 3 maça bağlı
Kanarya’ya 4 maçta 3 mağlubiyetle tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşatan Hollandalı hoca için tehlike çanları çalıyor. Konya, D. Zagreb ve Beşiktaş maçları kötü geçerse Cocu’nun gönderileceği ileri sürüldü.
- StarSpor
FENERBAHÇE’DE üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından tartışılmaya başlanan ve istifa dedikoduları ortaya atılmasına karşın Başkan Ali Koç’un “Güvenoyu” verdiği Teknik Direktör Phillip Cocu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli aranın ardından 10 gün içinde çıkılacak Atiker Konya, Dinamo Zagreb ve Beşiktaş derbilerinin Hollandalı teknik adamın, kaderini çizeceği ileri sürüldü.
CAMİADA TARTIŞILMAYA BAŞLANDI
Cocu, Fenerbahçe kariyerine Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica’ya 1-0 yenilerek başladıktan sonra Süper Lig’e Bursa galibiyetiyle girmiş ancak ardından Benfica’ya 1-1’le elenmişti, ligde de Yeni Malatya, Göztepe ve Kayseri’ye mağlup oldu.Kötü gidişat nedeniyle camia tarafından sorgulanmaya başlanan Hollandalı hocanın milli aradan sonra oynanacak 3 maçın kötü geçmesi durumunda takımda kalamayacağı konuşuluyor.
HOLLANDA BASINI: GÜNLERİ SAYLI
Hollanda basını da daha önce “İstifa edecek” iddiasında bulunduğu Phillip Coc wwu ile ilgili olarak, “Kan uyuşmazlığı var. Comolli ile anlaşamıyor. Günleri sayılı” ifadelerine yer verdi. Belçika basını ise Anderlecht’in UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda rakibi olan Fener’i yakından takip ettiğini duyurdu. Haberde “4 maçın 3’ünü kaybeden Cocu’nun 25 Ekim’deki Anderlecht maçında takımın başında olup olmayacağı belli değil” denildi.
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