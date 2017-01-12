Colin Kazım: Bu forma için ölürüm

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a transfer olan Colin Kazım-Richards, Corinthians forması için ölebileceğini söyledi.

Corinthians'ın Amerika'nın en iyi kulübü olduğunu söyleyen Kazım, "Takıma faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Ben çocukken Ronaldo bu kulüpte oynuyordu, ona hayrandım. Ben ise bir gün bu kulüpte oynayacağımı hiç hayal etmemiştim ama şimdi buradayım. Bu kulüpte oynamak büyük bir gurur" dedi.

Oğlunun ve eşinin de bu kulübü tercih etmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Oğlum Corinthians'tan başka bir kulüp bilmiyor. Mağazaya gittiğimiz zaman Corinthians'ın formasını alıyordu. Karım ise Guarulhos'ta doğdu. Burada oynamam için her şey çok uygundu. Bu kulüp için, bu forma için ölürüm" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Coritiba forması giyen Kazım, Coritiba formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.