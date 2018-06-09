Comolli 6 futbolcuya 'Kendinize kulüp bulun' dedi
Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Damien Comolli 6 futbolcu için 'gönderilsin' raporu çıkardı.
- StarSpor
KANARYA’DA başkan Ali Koç’un 3 yıllığına sportif direktörlüğe getirdiği Damien Comolli’nin, zaman kaybetmeden kadroya neşteri vurduğu ortaya çıktı. Fener’in kadrosunu ve bazı maçlarını inceleyen Fransız sportif direktörün, istatistikleri ve performanslarını yeterli görmediği Hasan Ali Kaldırım, Aatıf, Alper Potuk, Dirar, Isla ve Mehmet Topal için “Gönderilsin” raporu hazırladığı öğrenildi.
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