Comolli, Jonathan Bamba’yı transfer ediyor

2003-04'TE St. Etienne'de çalıştı

■ F.BAHÇE'NİN yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'a yeni gelmesine rağmen transfer çalışmalarına başladı. Yoğun bir çalışma programıyla gelen Fransız spor adamının ilk olarak Jonathan Bamba’yı kadroya katacağı bildirildi. Butfootball’un haberine göre; Comolli, St Etienne ile sözleşmesi bu ayın sonunda sona erecek olan Bamba'yı Sarı-Lacivertli kulübe getirmenin peşinde. 2003-04 yılları arasında St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan ve hala orada yaşan Comolli'nin iyi ilişkilerinden faydalanacağı kaydedildi.

FRANSA’DAN BİRÇOK OYUNCU İZLEDİ

■ FRANSA’DA birçok kulüple iyi ilişkileri bulunan Comolli’nin, alt yapıdan beri tanıdığı 23 yaşındaki oyuncuyla birebir görüşeceği kaydedildi. Comolli'nin Bamba gibi birçok futbolcuyu takip ettiği belirtilen haberde, 50 yaşındaki futbol adamının Fransa Ligue 1'de ciddi araştırmalar yaptığı ve birçok oyuncu izlediği belirtildi. Comolli'nin, Finansal Fair Play nedeniyle bonservisiz ve kiralık oyunculara yöneleceği aktarılan haberde, birçok futbolcunun takibini yaptığı ve sözleşme şartlarına göre transferlere ön ayak olacağı da vurgulandı.

LAZİO VE SEVİLLA’NIN DA LİSTESİNDE

■ AYKUT Kocaman döneminde de gündeme gelen 23 yaşındaki Bamba için Lazio ve Sevilla’nın da devrede olduğu öğrenildi. Fransız yıldızın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek istemesi nedeniyle F.Bahçe’ye sıcak baktığı aktarıldı. Fransa Milli Takımı’nın tüm alt kategorilerinde forma giyen Bamba, bu sezon St. Etienne’in en golcü oyuncusu olarak dikkat çekti. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Fransız yıldız, bu sezon 37 karşılaşmada 8 gol atıp 11 de asist yaptı.

(Gunes)