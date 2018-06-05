Comolli bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de yeni yönetimin futbolun başına getireceği Damien Comolli, İstanbul'a geliyor...

Edinilen bilgiye göre; uzun yıllar Premier Lig'de görev yapan birçok yıldız futbolcuyu dünya futboluna kazandıran Fransız futbol adamı bu akşam İstanbul'da olacak. Comolli'nin resmi olarak da açıklanması bekleniyor...

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERDİ

Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na geçen yıl eğitimci olarak katılmıştı.

Damien Comolli kimdir?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'da yedi yıl boyunca gözlemci olarak görev yapan Comolli; Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004 - 2005 yılları arasında ise St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin döneminde Fransız ekibi ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

2005 - 2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Santos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli; Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. Comolli, 2012'de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.