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Comolli'den basın mensuplarına 'Ben sıkıcı bir adamım'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İsviçre kampında basın mensuplarının transfer çalışmalarıyla ilgili konuşma talebini esprili şekilde geri çevirdi.

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Kamp çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, yeni sezona tüm hızıyla hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımın sabah yaptığı antrenmanı seyretti.

Bu sırada basın mensupları, Fransız futbol adamıyla transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmak istedi.

Comolli, bunun üzerine esprili bir şekilde, "Ben sıkıcı bir adamım. Benimle sohbet etmek istemezsiniz" ifadelerini kullandı.

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