Comolli'den basın mensuplarına 'Ben sıkıcı bir adamım'

Kamp çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, yeni sezona tüm hızıyla hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımın sabah yaptığı antrenmanı seyretti.

Bu sırada basın mensupları, Fransız futbol adamıyla transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmak istedi.

Comolli, bunun üzerine esprili bir şekilde, "Ben sıkıcı bir adamım. Benimle sohbet etmek istemezsiniz" ifadelerini kullandı.