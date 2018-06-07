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Comolli'nin ilk hamlesi Liverpool'dan! Klopp'un yardımcısını getiriyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni yapılanmasındaki ilk harekatı Comolli olmuştu, iddialara göre Comolli'nin çalışmak istediği teknik adam Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac.

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Fenerbahçe'de tarihi kongre sonrası Başkanlık koltuğuna geçen Ali Koç, Damien Comolli'yi 'Sportif Direktör' olarak takımın başına getirerek ilk projesini gerçekleştirmişti, sırada Jurgen Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac var.

Damien Comolli'nin Sportif Direktörlüğe resmen başlamasının ardından sarı-lacivertli yönetimde kollar sıvandı. Aykut Kocaman yaptığı açıklamada 'İstifa etmedim' dese de, Comolli'nin takımın başına Zeljko Buvac'ı getirmek istediği belirtildi.

Klopp'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Buvac için Nuri Şahin ''Klopp'un ikizi gibi'' yorumunda bulunmuştu.

Dış basında çıkan haberlere göre Arsenal'den ayrılan Arsene Wenger yerine Unai Emery'den önce Zeljko Buvac düşünülüyordu.

(Sporx)

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