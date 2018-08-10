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Corluka Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti

Hırvat futbolcu Vedran Corluka, milli takımı bıraktığını açıkladı.

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Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi  olan Hırvatistan'ın öne çıkan çıkan futbolcuları arasında yer alan ve Lokomotiv  Moskova'da forma giyen 32 yaşındaki Corluka, Hırvatistan Milli Takımı'ndaki  kariyerine son verdiğini duyurdu.

Corluka, Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından duyurulan  açıklamasında, "Hırvatistan formasını 16 yaşında 2002'de ilk kez giydiğimde, son  derece gururlu hissetmiştim. O gün, o formanın kişisel kariyerime hangi  başarıları getireceğini tahmin edememiştim. Milli formama, 103 maça çıkmamın  ardından veda zamanı geldi. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mesajında, takım arkadaşlarıyla sevinç ve hüzün dolu çok sayıda anıyı  paylaştığını belirten Corluka, "Milli takım formasıyla dünyayı gezdim. Büyük ve  başarılı takımlara karşı oynadım. Almanya, İspanya ve İngiltere'ye karşı  kazanmanın gururunu yaşarken, Türkiye, Meksika, Portekiz ve Rusya'ya yenilmenin  üzüntüsünü hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

Corluka mesajında, Hırvatistan forması için tüm gücüyle mücadele  verdiğini aktardı.

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