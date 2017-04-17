Courtois reklam çekimlerinde sakatlandı!

Geçtiğimiz gün deplasmanda Manchester United'a 2-0 mağlup olarak Premier League şampiyonluğu yolunda önemli bir darbe alan Chelsea'de sakatlığı sebebiyle maçta forma giymeyen kaleci Thibaut Courtois hakkında ilginç bir bilgiye ulaşıldı.

Bu sezon ligde ilk kez maç kaçıran Belçikalı kalecinin, kulübün direktifiyle katıldığı bir çekim sırasında basketbol oynarken bileğini burktuğu ortaya çıktı.

Chelsea'nin NBA ile olan bazı ticari anlaşmaları nedeniyle geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen çekime katılan Courtois'nın, bir topu yakalamak için sıçradığında kötü düşerek bileği burktuğu öğrenildi.

Chelsea Menajeri Antonio Conte'ye maçın ardından bu konu soruldu. Ancak alınan yenilgi sonrası bu konuyu tartışmak istemediğini dile getiren Conte, "Courtois hafta içinde sakatlık yaşadı ve bu nedenle maçta oynayamadı. Umarım sakatlığı önümüzdeki maçlara yansımaz." şeklinde kaçamak bir yanıtla yetindi.

Courtois'nın cumartesi günü Wembley Stadı'nda Tottenham ile oynanacak FA Cup yarı finalinde oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Basketbola tutkusuyla bilinen Thibaut Courtois, bu yıl Londra'daki O2 Arena'da Orlando Magic ve Toronto Raptors arasında oynanan NBA maçını da tribünden takip etmişti.