Coutinho, 160 milyon euro karşılığında Barcelona'da!

Yılan hikayesine dönen Philippe Coutinho transferinde Barcelona ve Liverpool prensipte anlaştı.

Sport gazetesinin haberine göre Barcelona, Liverpool'un 120 milyon euro peşin + 40 milyon euro bonuslardan oluşan talebini kabul etti.

Brezilyalı oyuncunun birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.