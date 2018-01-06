Coutinho, 160 milyon euro karşılığında Barcelona'da!
Yılan hikayesine dönen Philippe Coutinho transferinde Barcelona ve Liverpool prensipte anlaştı.
Yılan hikayesine dönen Philippe Coutinho transferinde Barcelona ve Liverpool prensipte anlaştı.
Sport gazetesinin haberine göre Barcelona, Liverpool'un 120 milyon euro peşin + 40 milyon euro bonuslardan oluşan talebini kabul etti.
Brezilyalı oyuncunun birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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